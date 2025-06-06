Готував підрив працівників ТЦК. У Львівській області затримали агента ФСБ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління Служби безпеки України у Львівській області у Facebook .

За даними розслідування, агент Федеральної служби безпеки РФ мав закласти два саморобні вибухові пристрої. Один із них - для підриву мобільного поста ТЦК, а другий - під службове авто військовослужбовця біля його будинку.

Фото: у Львівській області затримали агента ФСБ (facebook.com/ssu.lviv)

Також росіяни хотіли, щоб їхній агент встановив на місцях приховані відеокамери з віддаленим доступом, які мали зафіксувати наслідки вибухів. Активувати вибухові пристрої росіяни мали за допомогою виклику на мобільні телефони, якими були оснащені вибухові пристрої.

"Однак співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та затримали агента РФ, коли він завершував підготовчі заходи та доукомплектував вибухівку для запланованого підриву", - уточнили правоохоронці.

Затриманим виявився 32-річний чоловік із Кривого Рогу, якого росіяни завербували, коли той шукав "легких грошей" у Telegram-каналах. Після цього він прибув до Львова, а потім вирушив у готельний номер біля міста Стрий.

Агент встиг забрати два рюкзаки з вибухівкою, після чого повернувся до орендованого помешкання і планував маршрути розвідок, щоб закласти вибухові пристрої. За "роботу" йому обіцяли 5 тисяч доларів. Тепер фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне.

Крім цього, Служба безпеки України встановила 30-річного місцевого жителя, який виготовляв вибухові пристрої.