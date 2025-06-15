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Во Львове взорвался электрокабель: часть города осталась без света

Львов, Воскресенье 15 июня 2025 15:39
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Во Львове взорвался электрокабель: часть города осталась без света Фото: во Львове взорвался электрокабель (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во Львове на улице Субботовской произошел взрыв электрического кабеля. Из-за аварии часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

В Железнодорожной райадминистрации Львова рассказали, что на ул. Субботовской сегодня, 15 июня, взорвался электрический кабель. Никто из жителей не пострадал

Из-за аварии часть Левандовки временно осталась без света.

Однако в "Львовоблэнерго" уже заверили, что бригады уже работают на месте, а электроснабжение планируют восстановить в ближайшее время.

Новости Львовской области

В конце мая во Львовской области жестоко избили добровольца и ветерана войны. Как сообщалось, ранее по состоянию здоровья мужчина был переведен на службу в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В ночь на 6 июня войска Российской Федерации ночью ударили по Львовской области с помощью дронов-камикадзе и крылатых ракет.

В результате был поврежден промышленный объект в Дрогобычском районе и возникли проблемы со светом.

В тот же день Служба безопасности Украины рассказала, что российские спецслужбы хотели организовать серию взрывов во Львовской области.

В частности, речь шла о подрыве работников ТЦК, но причастные к этому были задержаны.

Через несколько дней после этого на Львовщине пограничники в третий раз задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

Для последней попытки мужчина самостоятельно проложил маршрут через онлайн-карты, однако снова не смог пройти незамеченным.

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