У Львові чоловіка силоміць відвезли до ТЦК. Розпочато службову перевірку

Що сталось?

Як стверджують місцеві Telegram-канал, чоловіка було затримано на очах у свідків. Після цього його відвезли до ТЦК на Липинського.

Зокрема, нібито відомо, що чоловік приїхав до Львова зі столиці. У військкоматі йому провели медичне обстеження, а вже зранку його відправили на полігон у Рівненській області.

Розпочато службову перевірку

"Мережею поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку", - пише пресслужба.

Не перший випадок

Нещодавно з'явилось також відео побиття чоловіків в стінах тернопільського військкомату. Державне бюро розслідувань внесло відомості про події до Єдиного реєстру досудових розслідувань, було розпочато розслідування. Зокрема міський голова Тернополя Сергій Надал закликав до коректного ставлення до тернополян, які є мобілізованими.