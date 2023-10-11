Во Львове мужчину силой отвезли в ТЦК. Начата служебная проверка

Что случилось?

Как утверждают местные Telegram-канал, мужчина был задержан на глазах у свидетелей. После этого его отвезли в ТЦК на Липинского.

В частности, якобы известно, что мужчина приехал во Львов из столицы. В военкомате ему провели медицинское обследование, а уже утром его отправили на полигон в Ривненской области.

Начата служебная проверка

"Сетью распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка", - пишет пресс-служба.

Не первый случай

Недавно появилось также видео избиения мужчин в стенах тернопольского военкомата. Государственное бюро расследований внесло сведения о событиях в Единый реестр досудебных расследований, было начато расследование. В частности городской голова Тернополя Сергей Надал призвал к корректному отношению к тернополянам, которые являются мобилизованными.