Чи сяде Путін за ґрати: що думають в Європі про трибунал для диктатора

У День Європи делегації з низки країн зібралися у Львові, аби підтримати створення трибуналу для РФ за воєнні злочини проти України. Європейські міністри вважають, що російський диктатор Володимир Путін має відповісти за своєї злочини проти українців.

РБК-Україна опитало глав країн МЗС про те, що вони думають про створення трибуналу для Путіна і чи посадять диктатора за ґрати.

Глава МЗС Британії Девід Леммі: "Після війни росіяни мають відповісти за свої злочини"

Як зазначив міністр закордонних справ Британії, перебуваючи з візитом у Львові, наразі саме той час, коли Путін міг би завершити війну перемир'ям і розпочати процес понесення відповідальності за те, що він зробив народу України.

"Ми в Британії продовжимо підтримувати Україну військовою, економічною та гуманітарною допомогою наскільки це можливо. Ми приєднуємося до наших європейських друзів та партнерів у підтримці президента Зеленського та його команди", - заявив Леммі.

За його словами, глава Кремля має прийняти пропозицію перемир'я, до якого його закликав президент США Дональд Трамп.

"Путін повинен зрозуміти, що якщо він цього не зробить, то, звичайно, він зіткнеться з силою міжнародної спільноти разом із жорстким пакетом санкцій. Сьогодні ми оголосили у Британії черговий пакет санкцій, найбільший у світі пакет санкцій проти російського тіньового флоту і проти їхніх спроб обходити міжнародні правила і продовжувати фінансувати їхнє законодавство", - додав Леммі.

При цьому на питання, РБК-Україна, чи вважає він, що трибунал зможе засудити Путіна до тюремного ув'язнення і позбавити його імунітету, він відповів: "Надзвичайно важливо, щоб ми виступили проти цього надзвичайного злочину".

"Те, що ми бачимо, це злочин агресії. , Так само як міжнародна спільнота робила це в минулому, ми маємо притягнути до відповідальності воєнних злочинців, щоб вони відповіли за свої вчинки. Зрозуміло, що коли ця війна закінчиться, росіяни, котрі її розпочали, повинні будуть відповісти за свої злочини агресії та злочини проти людства", - вважає міністр.

Глава МЗС Люксембургу: "Політична воля для створення трибуналу є"

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетель, відповідаючи на питання РБК-Україна сказав, що політична воля для створення трибуналу для Путіна є станом на зараз.

"Я думаю, що політична воля є. Я вважаю, що важливо також мати аргументи з української сторони, щоб, коли відбудеться обговорення, щоб Україна мала аргументи, які вона могла б викласти і сказати: ось те, що ми повинні знати, з нашого боку ось так. Все, у чому ми можемо підтримати українську сторону, це все важливо. Я думаю, що ця робота також продемонструє солідарність міжнародної спільноти з Україною", - сказав він.

Також він прокоментував питання кореспондента видання про те, чи вважає він, що створення спеціального трибуналу може якимось чином вплинути на переговорний процес.

"Я бачу, що на цей момент Путін нікого не слухає. Тож, спійманий чи ні, я побачив, що він був бажаним гостем в деяких країнах, які є членами (МКС - ред.). Але вони не виконують те, що мали б виконувати", - відповів натомість Бетель.

Втім, на його думку, "річ не у тім, чи буде тиск на Росію, чи ні". Але, зазначив міністр, для України важливо мати більше військових сил, бо це те, що допоможе українцям.

"Я сподіваюся, що наступного тижня в Люксембурзі ми вирішимо і приймемо позитивне рішення стосовно тих важливих пунктів для України", - резюмував Бетель.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро: "Трибунал дозволить боротися з безкарністю"

РБК-Україна також поцікавилося й думки міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро. На питання, чи вважає він, що трибунал зможе засудити Путіна до тюремного ув'язнення, він відповів наступне.

"Я впевнений, що цей трибунал дозволить боротися з безкарністю і зі всіма воєнними злочинами, скоєними під час цієї агресивної війни Росії проти України", - вважає Барро.

У міністра також запитали про сьогоднішню участь одного з європейських лідерів на параді у Москві - прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. На що він відповів побіжно.

"Європейці протестували 10 років тому на Майдані. Це причина, чому Росія вирішила розпочати колоніальну війну проти України, щоб спробувати підтвердити своє право власності на країну, яка є незалежною з 1991 року. Це причина, чому так багато європейських країн представлені сьогодні тут, у Львові, тому що ми не підтримуємо колоніальної війни не лише в контексті України, але і для нас самих", - підсумував він.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас: "Вірю, що зможемо притягнути до відповідальності винних за розпочату проти України війну"

"Це непотрібні смерті і страждання. Ми дійсно повинні притягнути до відповідальності тих людей, які вирішили розпочати цю війну. Тому ми розпочинаємо цей спеціальний трибунал за агресію. Сьогодні у нас є для цього політична підтримка. Ми виконали технічну частину та підготовку, і це дуже важливо, тому що без справедливості не може бути миру", - заявила вона.

Вона зазначила, що "кожна така велика криза" вимагає подальшого розвитку міжнародного права.

"У нас є статут ООН який говорить, що не можна нападати на іншу країну, на її територіальну цілісність, суверенітет та незалежність іншої країни. Має бути відповідальність. Що, якщо хтось порушить ці правила? Ми маємо запобігти цьому в майбутньому. Це не тільки про Україну, це має набагато ширший вплив, щоб не було воєн у світі", - додала Каллас.