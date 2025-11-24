Міноборони передало Львову землю для військового кладовища

Міністерство оборони України передало Львову землю під Меморіальний комплекс військових поховань Героїв України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Ухвалили рішення про передачу міській владі Львова земельної ділянки з фондів Міністерства оборони. Це 1,5 гектара, які будуть використані для облаштування Меморіального комплексу військових поховань Героїв України", - написав він.
У Міноборони наголосили, що взаємодія з місцевою владою відбувається у тісній координації, а створення належного простору для вшанування полеглих Захисників і Захисниць України є спільним завданням держави та громади.
Нагадаємо, раніше ми писали, що цього року під Києвом відкрили Національне військове меморіальне кладовище. 29 серпня там відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів. Це було перші поховання на території меморіалу.
Також ми писали, що Національне військове меморіальне кладовище - перший в Україні державний і водночас повністю військовий цвинтар. Його створюють з урахуванням суворих принципів військової дисципліни та меморіальної архітектури.
Детальніше про те, як створювалось Національне військове меморіальне кладовище, айдентику місця пам'яті і скандали, які виникали під час будівництва - читайте в інтерв'ю РБК-Україна з головним архітектором проекту Сергієм Дербіним.