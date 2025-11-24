Міноборони передало Львову землю для військового кладовища

Нагадаємо, раніше ми писали, що цього року під Києвом відкрили Національне військове меморіальне кладовище. 29 серпня там відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів. Це було перші поховання на території меморіалу.

Також ми писали, що Національне військове меморіальне кладовище - перший в Україні державний і водночас повністю військовий цвинтар. Його створюють з урахуванням суворих принципів військової дисципліни та меморіальної архітектури.

Детальніше про те, як створювалось Національне військове меморіальне кладовище, айдентику місця пам'яті і скандали, які виникали під час будівництва - читайте в інтерв'ю РБК-Україна з головним архітектором проекту Сергієм Дербіним.