У Львові стріляли у Ірину Фаріон

У Львові ввечері понеділка, 19 липня, невідомі стріляли у Ірину Фаріон. Вона госпіталізована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича та Нацполіцію.

За його даними, Фаріон жива, але знаходиться у важкому стані.

"Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника", - написав Зінкевич.

Поліція підтверджує замах на Фаріон

У Національній поліції заявили, що встановлюють обставини замаху на життя громадської діячки у Львові. Однак не уточнили ім'я постраждалої.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться саме про Ірину Фаріон.

Інцидент трапився сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова.

За даними поліції, невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Її було госпіталізовано із пораненням голови. На місці працюють слідчі, оперативники, керівництво поліції Львівщини.

Наразі вживаються заходи для встановлення особи та затримання стрілка.

Хто така Ірина Фаріон

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові в сім'ї бібліотекарки Ярослави Степанівни та слюсаря Дмитра Івановича Фаріоні.

У 1996 році Фаріон захистила кандидатську дисертацію та отримала ступінь кандидата філологічних наук.

З 1991 року і до сьогодні вона працює викладачкою, доценткою, докторкою філологічних наук, та професоркою кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка".

З 2005 року Ірина Фаріон є членом ВО "Свобода" і входить до складу політради партії. З 2006 року - депутат Львівської облради та заступник голови комісії з питань освіти та науки. У 2012-2014 роках була народним депутатом України VII скликання від ВО "Свобода". У 2014 році на позачергових виборах до Верховної Ради не була переобрана, зайнявши 3-е місце у своєму окрузі з 16,35% голосів.

15 вересня 2015 року вона захистила докторську дисертацію на тему "Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV-XVII ст.". Її науковий доробок включає сім монографій, посібник, три монографії у співавторстві, а також понад 150 наукових статей та інших праць.

Також Фаріон є лауреатом премій імені Олекси Гірника, Бориса Грінченка, Дмитра Нитченка та Івана Огієнка.

Ірина Фаріон раніше була одружена з Остапом Семчишиним. Вони мають спільну доньку Софію, 1989 року народження. В даний час Фаріон розлучена.

Скандали з Фаріон

Раніше ми розповідали, як Ірина Фаріон оприлюднила особисті дані проукраїнського студента з Криму. Також повідомлялося, що студенти "Львівської політехніки" вимагають її звільнення.

Крім того, Фаріон зробила нову скандальну заяву про воїнів Збройних сил України, які розмовляють російською мовою.

Детально про те, чим відома Фаріон - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.