У Львові стартує опалювальний сезон: названо дату

За словами Садового, 16 й 17 жовтня в місті служби працюватимуть в посиленому режимі, у зв'язку з чим він закликав телефонувати на гарячу лінію у випадку нестандартних ситуацій.

"Також хочу наголосити на особливості цього опалювального сезону. В принципі в нас все готове, але Росія, так виглядає, буде атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Якщо, не дай Боже, якийсь час не буде централізованого опалення в грудні, чи в січні, чи в лютому, кожен з нас має розуміти, які є альтернативні варіанти", - зауважив міський голова.

Садовий закликав містян подумати про нестандартні ситуації й виходи з них, зокрема прорахувати, як родина житиме у випадку відключень.

Опалювальний сезон

Стандартною датою початку опалювального сезону в країні є 15 жовтня. Водночас рішення щодо подачі тепла до будинків приймає місцева влада в залежності від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Детальніше про початок опалювального сезону Україні читайте в матеріалі РБК-Україна "Батареї теплішають. Де вже стартував опалювальний сезон і наскільки готові до зими міста України".