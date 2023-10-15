Во Львове стартует отопительный сезон: названа дата

По словам Садового, 16 и 17 октября в городе службы будут работать в усиленном режиме, в связи с чем он призвал звонить на горячую линию в случае нестандартных ситуаций.

"Также хочу подчеркнуть особенности этого отопительного сезона. В принципе у нас все готово, но Россия, так выглядит, будет атаковать объекты критической инфраструктуры. Если, не дай Бог, какое-то время не будет централизованного отопления в декабре, или в январе, или в феврале, каждый из нас должен понимать, какие есть альтернативные варианты", - отметил городской голова.

Садовый призвал горожан подумать о нестандартных ситуациях и выходах из них, в частности просчитать, как семья будет жить в случае отключений.

Отопительный сезон

Стандартной датой начала отопительного сезона в стране является 15 октября. В то же время решение о подаче тепла в дома принимает местная власть в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

Подробнее о начале отопительного сезона Украине читайте в материале РБК-Украина "Батареи теплеют. Где уже стартовал отопительный сезон и насколько готовы к зиме города Украины".