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У Полтаві сталася сутичка між місцевим і працівниками ТЦК: поліція з’ясовує обставини

Україна, П'ятниця 03 січня 2025 16:27
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У Полтаві сталася сутичка між місцевим і працівниками ТЦК: поліція з’ясовує обставини Фото: напад на військових ТЦК у Полтаві (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Полтаві трапилася сутичка за участі ТЦК. Поліція розпочала розслідування за фактом інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Полтавській області та на місцеве видання "Полтавська Думка".

Конфлікт у Полтаві: напад на військових ТЦК

Вчора, 2 січня близько 07:30 на вулиці Гожулівській у Полтаві стався інцидент між місцевим жителем і працівниками Територіального центру комплектування (ТЦК).

Унаслідок інциденту обидві сторони - 33-річний місцевий житель і 42-річний військовослужбовець - повідомили про тілесні ушкодження. За цим фактом правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Роман Істомін, речник Полтавського обласного ТЦК та СП, повідомив, що 33-річний чоловік після перевірки документів завдав удару одному з військовослужбовців в обличчя, повалив його на землю, а потім агресивно чинив опір двом іншим військовим. На місце події було викликано поліцію та швидку допомогу.

У соцмережах поширювалися чутки про перелом ноги у цивільного, але ця інформація не підтвердилася. Постраждалий військовослужбовець отримав забій обличчя та гомілки, а чоловік, який напав, через годину залишив лікарню без видимих ушкоджень.

Реакція правоохоронців і військових

Роман Істомін, пояснив, що дії чоловіка заважали роботі військових і створювали загрозу громадському порядку. Він також спростував звинувачення у застосуванні надмірної сили з боку військовослужбовців.

Крім того, звернення направлені до СБУ, ДБР та спеціалізованої прокуратури в сфері оборони.

Він розповів про військових ТЦК, які стали учасниками конфлікту:

  • Один із них добровольцем став на захист України 24 лютого 2022 року. Він боронив Батьківщину поблизу міст Ямпіль, Авдіївка та на кордоні в Сумській області. Після завершення бойових завдань військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби в ТЦК.
  • Іншого військовослужбовця мобілізували 24 липня 2023 року. Він воював поблизу Білогорівки, де 24 березня 2024 року отримав поранення. Після трьох місяців лікування лікарська комісія визнала його придатним до служби в тилових підрозділах, де він і продовжує виконувати свої обов’язки.

Нагадаємо, що в поліції заявили, що на блокпості у Київській області водій відмовився надавати документи під час перевірки військово-облікових даних. Чоловік скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого працівник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу авто.

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Національна поліція ТЦК
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