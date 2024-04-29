В Одесі люди у військовій формі затягували чоловіка в авто. В ОК "Південь" відреагували

В Одесі чоловіки у військовій формі намагалися затягнути цивільного в мікроавтобус, коли той кликав на допомогу. Військові відреагували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне Командування "Південь".

Що передувало

Вдень понеділка, 29 квітня, у соцмережах почало поширюватись відео того, як двоє чоловіків у військовій формі примусово садили до мікроавтобуса. Водночас чоловік, якого намагались посадити в авто, кричав про допомогу.

Реакція ОК "Південь"

Як зазначили у відомстві, відео, яке було поширено у соцмережах, є неповним та не показує всієї ситуації.

"Громадянин, який присутній на відео вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду", - сказано у повідомленні.

В Оперативному Командуванні розповіли, що представники ТЦК виявили громадянина та викликали поліцію для затримання та доставки його у центр комплектування для подальшого проходження ВЛК.

Під час цих дій громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК.

"На превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки ухилянта, та не дає уявлення для аудиторії про причину конфліктної ситуації", - розповіли військові.

Скандали з ТЦК

Минулого року соцмережі сколихнув скандал щодо дій представників військкомату у Хмельницькому. Тоді співробітники ТЦК нібито силою хотіли забрати чоловіка під час того, як він проходив військово-лікарську комісію.

Протягом останніх місяців у мережі досить часто з'являлась подібна інформація, однак кожного разу військові пояснювали, що нібито неправомірні дії представників ТЦК викликані діями самих призовників.

Нагадаємо, на початку квітня в Україні було у другому читанні прийнято законопроєкт про мобілізацію. Детально про те, що зміниться у правилах читайте у матеріалі РБК-Україна.

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