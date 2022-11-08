У Львові шукають вибухівку в низці шкіл, учнів евакуюють (відео)

"Є серія анонімних замінувань у Львові по навчальних закладах, наразі правоохоронці перевіряють інформацію", - написав він.

При цьому, які саме школи "заміновані "та їхню кількість у цілях безпеки не повідомляють.

Як пишуть місцеві ЗМІ, наразі проводять евакуацію учнів та педагогічного персоналу, фахівці обстежують приміщення та прилеглі території.

Відомо, що повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту російською мовою.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україну накрила хвиля "мінувань". Тоді правоохоронці Тернополя, Львова та Луцька отримали повідомлення про вибухівки.

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