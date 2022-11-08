RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львове ищут взрывчатку в ряде школ, учеников эвакуируют (видео)

Фото: во Львове ищут взрывчатку в ряде школ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львове сообщили о минировании ряда учебных заведений. Учеников эвакуируют, а правоохранители проверяют информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

"Есть серия анонимных замен во Львове по учебным заведениям, в настоящее время правоохранители проверяют информацию", - написал он.

Какие именно школы "заминированы" и их количество в целях безопасности не сообщают.

Как пишут местные СМИ, сейчас проводят эвакуацию учащихся и педагогического персонала, специалисты обследуют помещения и близлежащие территории.

Известно, что сообщение о минировании поступило на электронную почту на русском языке.

Напомним, что в конце октября Украину накрыла волна "минирований". Тогда правоохранители Тернополя, Львова и Луцка получили сообщение о взрывчатках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовГСЧСполиция