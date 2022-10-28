Україну знову накрила хвиля "мінувань": де шукають вибухівки

Правоохоронці Тернополя, Львова та Луцька у п'ятницю, 28 жовтня, отримали повідомлення про замінування об'єктів у містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Тернополя Сергія Надала та місцеві ЗМІ.

Тернопіль

Як повідомив мер, у місті надійшла інформація про ймовірне замінування будівлі міськрайонного суду на вулиці Котляревського, 34. На місці вже працюють відповідні служби.

"Прошу вас не підходити до будівлі та бути обережними", - звернувся мер до місцевих мешканців.

Львів

За інформацією видання Varta1, у п'ятницю у Львові анонім повідомив про масове замінування адміністративних установ та навчального закладу.

"Надійшло повідомлення про замінування середньої школи №90 та всіх судів Львова. Правоохоронці почергово перевірятимуть повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Луцьк

Як повідомляє портал "Волинські Новини" з посиланням на джерела, близько 13:25 невідомий телефоном повідомив на лінію 102 про те, що приміщення Луцького міськрайонного суду на вул. Лесі Українки та Конякіна заміновані.