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Україну знову накрила хвиля "мінувань": де шукають вибухівки

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П'ятниця 28 жовтня 2022 14:42
Україну знову накрила хвиля "мінувань": де шукають вибухівки Фото: Україну знову накрила хвиля "мінувань" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохоронці Тернополя, Львова та Луцька у п'ятницю, 28 жовтня, отримали повідомлення про замінування об'єктів у містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Тернополя Сергія Надала та місцеві ЗМІ.

Тернопіль

Як повідомив мер, у місті надійшла інформація про ймовірне замінування будівлі міськрайонного суду на вулиці Котляревського, 34. На місці вже працюють відповідні служби.

"Прошу вас не підходити до будівлі та бути обережними", - звернувся мер до місцевих мешканців.

Львів

За інформацією видання Varta1, у п'ятницю у Львові анонім повідомив про масове замінування адміністративних установ та навчального закладу.

"Надійшло повідомлення про замінування середньої школи №90 та всіх судів Львова. Правоохоронці почергово перевірятимуть повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Луцьк

Як повідомляє портал "Волинські Новини" з посиланням на джерела, близько 13:25 невідомий телефоном повідомив на лінію 102 про те, що приміщення Луцького міськрайонного суду на вул. Лесі Українки та Конякіна заміновані.

На місці вже працюють вибухотехніки та рятувальники.

Нагадаємо, вчора правоохоронці Тернополя також отримали повідомлення про можливе масове замінування у місті.

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