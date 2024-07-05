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У Львові школи почнуть навчальний рік раніше: в чому причина

Ілюстративне зобравження (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через складну ситуацію з електроенергією навчальний рік у Львові розпочнеться раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Львова Андрія Садового.

За словами Садового, цьогорічний навчальний рік розпочнеться вже 19 серпня

Зокрема у разі повного блекауту усі школи міста стануть цілодобовими "Пунктами незламності". Там львів'яни матимуть змогу зігрітись та зарядити пристрої. Водночас якщо ситуація з  електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі. 

"Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде продовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома", - додав він. 

Де навчання розпочнеться у серпні 

Нещодавно Міністерство освіти і науки (МОН) рекомендувало навчальним закладам розпочати навчальний рік з серпня, а також проводити заняття у теплі місяці року. 

Окрім Львова, навчальний рік 19 серпня розпочнеться також й у Чернівцях. Перший триместр триватиме до 29 листопада, а другий - з 3 лютого до 6 червня. Водночас осінніх та весняних канікул не буде. 

За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, перший дзвоник у його місті може відбутись 1 або ж 15 серпня.  

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Львів