Во Львове школы начнут учебный год раньше: в чем причина

Из-за сложной ситуации с электроэнергией учебный год во Львове начнется раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового.
По словам Садового, нынешний учебный год начнется уже 19 августа.
В частности в случае полного блэкаута все школы города станут круглосуточными "Пунктами несокрушимости". Там львовяне смогут согреться и зарядить устройства. В то же время если ситуация с электроэнергией зимой стабилизируется, школы будут работать в обычном режиме.
"Плановые зимние каникулы начнутся 21 декабря. В случае ухудшения ситуации с электроэнергией - каникулы будут продлены. А в школах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители не смогут оставить их дома", - добавил он.
Недавно Министерство образования и науки (МОН) рекомендовало учебным заведениям начать учебный год с августа, а также проводить занятия в теплые месяцы года.
Кроме Львова, учебный год 19 августа начнется также и в Черновцах. Первый триместр продлится до 29 ноября, а второй - с 3 февраля по 6 июня. В то же время осенних и весенних каникул не будет.
По словам городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, первый звонок в его городе может состояться 1 или 15 августа.
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