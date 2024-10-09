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У Львові пролунало сповіщення про витік небезпечної речовини: що трапилося

Фото: Тривога у Львові (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Львові вдень 9 жовтня пролунала тривога. Місцева влада запевняє, що хвилюватися немає про що.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Козицького.

Очільник області зазначає, що тривога лунала приблизно о 16:45. Однак сигнал не свідчив про небезпеку. За його словами, під час ремонтних робіт на Львівській ратуші робітники випадково натиснули кнопку, яка сповіщає про витік хлору у місті.

Він запевняє, що жодного витоку не було і в самому Львові, і в області усе спокійно.

Також Максим Козицький зазначив, що у випадку небезпеки, він оперативно повідомлятиме про це у своїх соцмережах.

Раніше РБК-Україна розповідало, що наприкінці вересня 2024 року у Луцьку на стаціонарному пості спостережень, розташованому на перехресті вулиць Рівненської та Конякіна, було зафіксовано перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин. Волинський облцентр з гідрометеорології повідомив, що перевищення відбулося по фенолу в 1,1 рази та по формальдегіду в 1,1 рази.

Нагадаємо, протягом останніх кількох тижнів якість повітря над Україною не відповідала нормам. Еколог Тетяна Лампіка застерегла населення про ризики, пов'язані із забрудненням повітря, особливо для людей з хронічними захворюваннями та дітей. Вона пояснила, що погана якість повітря може мати негативний вплив на імунну систему, а для дітей, чиї організми ще формуються, ризик ще вищий.

Лампіка рекомендує родинам з дітьми уникати перебування на відкритому повітрі в періоди забруднення та, за можливості, виїхати за місто. Вона також підкреслила, що вплив забрудненого повітря може бути як миттєвим, так і поступовим, закликавши людей дбати про своє здоров'я і перечекати небезпечні умови.

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Львів