Во Львове прозвучало оповещение об утечке опасного вещества: что случилось

Руководитель области отмечает, что тревога звучала примерно в 16:45. Однако сигнал не свидетельствовал об опасности. По его словам, во время ремонтных работ на Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, извещающую об утечке хлора в городе.

Он уверяет, что никакой утечки не было и в самом Львове, и в области все спокойно.

Также Максим Козицкий отметил, что в случае опасности он будет оперативно сообщать об этом в своих соцсетях.