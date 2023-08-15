У Львові пролунали вибухи

На момент публікації пролунало щонайменше п'ять вибухів. Мер міста Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький закликають містян не виходити з укриттів та відійти подалі від вікон.

"Небезпека ще дуже висока", - написав Козицький.

Повітряна атака 15 серпня

В ніч на вівторок в Україні вдруге була оголошена друга повітряна тривога через пуски крилатих ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

Станом на зараз вибухи дунали у Дніпрі, Запоріжжі, Хмельницькому, Луцьку, Слов'янську і в Краматорську.

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