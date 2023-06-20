У Львові пролунали вибухи

За інформаціє. моніторингових груп, в області працює ППО. До цього Повітряні сили повідомляли про присутність в повітряному просторі Львівщини дронів-камікадзе типу Shahed.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що загроза в області ще триває.

"Зберігайте інформаційну тишу! Не допомагайте окупанту!" - закликав він.

Нічна атака РФ 20 червня

В ніч на 20 червня росіяни вкотре влаштували атаку на територію України, в багатьох регіонах була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про небезпеку ударів ракетами та "шахедами".

В декількох регіонах чули вибухи, в тому числі, вони пролунали в Запоріжжі. Там загарбники атакували цивільну та сільськогосподарську інфраструктуру.

Також повідомлялось про роботу ППО у Києві та області.

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