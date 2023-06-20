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У Львові пролунали вибухи

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Вівторок 20 червня 2023 05:00
У Львові пролунали вибухи Фото: у Львові пролунали вибухи
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 20 червня, у Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За інформаціє. моніторингових груп, в області працює ППО. До цього Повітряні сили повідомляли про присутність в повітряному просторі Львівщини дронів-камікадзе типу Shahed.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що загроза в області ще триває.

"Зберігайте інформаційну тишу! Не допомагайте окупанту!" - закликав він.

Нічна атака РФ 20 червня

В ніч на 20 червня росіяни вкотре влаштували атаку на територію України, в багатьох регіонах була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про небезпеку ударів ракетами та "шахедами".

В декількох регіонах чули вибухи, в тому числі, вони пролунали в Запоріжжі. Там загарбники атакували цивільну та сільськогосподарську інфраструктуру.

Також повідомлялось про роботу ППО у Києві та області.

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Львів вибухи ПВО
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