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Во Львове раздались взрывы

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Вторник 20 июня 2023 05:00
Во Львове раздались взрывы Фото: во Львове раздались взрывы
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 20 июня, во Львове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По информации. мониторинговых групп, в области работает ПВО. До этого Воздушные силы сообщали о присутствии в воздушном пространстве Львовщины дронов-камикадзе типа Shahed.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что угроза в области еще продолжается.

"Сохраняйте информационную тишину! Не помогайте оккупанту!" - призвал он.

Ночная атака РФ 20 июня

В ночь на 20 июня россияне в очередной раз устроили атаку на территорию Украины, во многих регионах была объявлена воздушная тревога . Воздушные силы ВСУ сообщали об опасности ударов ракетами и "шахедами".

В нескольких регионах слышали взрывы, в том числе они прогремели в Запорожье. Там захватчики атаковали гражданскую и сельскохозяйственную инфраструктуру.

Также сообщалось о работе ПВО в Киеве и области.

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