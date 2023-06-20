Во Львове раздались взрывы

Ночью, 20 июня, во Львове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

По информации. мониторинговых групп, в области работает ПВО. До этого Воздушные силы сообщали о присутствии в воздушном пространстве Львовщины дронов-камикадзе типа Shahed.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что угроза в области еще продолжается.

"Сохраняйте информационную тишину! Не помогайте оккупанту!" - призвал он.

Ночная атака РФ 20 июня

В ночь на 20 июня россияне в очередной раз устроили атаку на территорию Украины, во многих регионах была объявлена воздушная тревога . Воздушные силы ВСУ сообщали об опасности ударов ракетами и "шахедами".

В нескольких регионах слышали взрывы, в том числе они прогремели в Запорожье. Там захватчики атаковали гражданскую и сельскохозяйственную инфраструктуру.

Также сообщалось о работе ПВО в Киеве и области.

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