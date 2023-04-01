У Львові прогримів вибух: є жертва, ще одна людина постраждала

У Львові ввечері 31 березня прогримів потужний вибух. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна - постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.
"Вибухнула граната на вулиці Замарстинівській, 150", - розповів політик. Наразі місці події працюють всі відповідні служби.
У мережі пишуть про те, що жителі частини Шевченківського району скаржаться на відключення світла.
Нагадаємо, 31 березня у Херсонській області сапери знищили авіабомбу ФАБ-500, яка лежала на подвір'ї житлового будинку.
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