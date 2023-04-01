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Во Львове прогремел взрыв: есть жертва, еще один человек пострадал

Фото: Во Львове прогремел взрыв (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Во Львове вечером 31 марта прогремел мощный взрыв. В результате инцидента один человек погиб, еще один - пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

"Взорвалась граната на улице Замарстыновской, 150", - рассказал политик. Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы.

В сети пишут о том, что жители части Шевченковского района жалуются на отключение света.

Напомним, 31 марта в Херсонской области саперы уничтожили авиабомбу ФАБ-500, что лежала во дворе жилого дома.

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ЛьвовВзрыв