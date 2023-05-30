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У Львові продавали електронні сигарети з акцизом РФ: деталі схеми

Фото: БЕБ розкрило схему з продажу електронних сигарет (esbu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили масштабну незаконну схему з продажу електронних сигарет у Львівській області. Деякі вироби були з акцизом РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

Слідство викрило групу осіб у Львівській області, які створили нелегальний канал продажу електронних сигарет відомих брендів, картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів.

Зловмисники організували у Львові нелегальне виробництво. У підпільному цеху на спеціальному обладнанні вони виготовляли електронні сигарети, тютюн до кальяну, змішували рідини для електронних пристроїв. Частину товарів фігуранти нелегально ввозили на територію України.

БЕБ та СБУ провели обшуки та вилучили понад 90 тисяч штук електронних сигарет без акцизу, а також з акцизом Росії. Виготовлену продукцію шахраї маркували підробками та продавали через мережу магазинів.

Щоденний дохід "ділків" становив близько 100 тисяч гривень. Вартість конфіскованих товарів - понад 21 млн гривень. Також правоохоронці конфіскували обладнання, чорнову бухгалтерію, ароматизатори, комп'ютери та 5 млн гривень готівки.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 ККУ.

Фото: БЕБ розкрило схему з продажу електронних сигарет (esbu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомляла, що викрила схему підпільного виробництва і контрабанди сигарет до Європейського союзу.

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