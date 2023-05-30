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Во Львове продавали электронные сигареты с акцизом РФ: детали схемы

Фото: БЭБ раскрыло схему по продаже электронных сигарет (esbu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили масштабную незаконную схему по продаже электронных сигарет во Львовской области. Некоторые изделия были с акцизом РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.

Следствие разоблачило группу лиц во Львовской области, которые создали нелегальный канал продажи электронных сигарет известных брендов, картриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов.

Злоумышленники организовали во Львове нелегальное производство. В подпольном цехе на специальном оборудовании они изготовляли электронные сигареты, табак в кальян, смешивали жидкости для электронных устройств. Часть товаров фигуранты нелегально ввозили на территорию Украины.

БЭБ и СБУ провели обыски и изъяли более 90 тысяч штук электронных сигарет без акциза, а также с акцизом России. Изготовленную продукцию мошенники маркировали подделками и продавали через сеть магазинов.

Ежедневный доход "дельцов" составлял около 100 тысяч гривен. Стоимость конфискованных товаров - более 21 млн гривен. Также правоохранители конфисковали оборудование, черновую бухгалтерию, ароматизаторы, компьютеры и 5 млн гривен наличных.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199 и ч. 1 ст. 204 УКУ.

Фото: БЭБ раскрыло схему по продаже электронных сигарет (esbu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ сообщала, что разоблачила схему подпольного производства и контрабанды сигарет в Европейский союз.

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