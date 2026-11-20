Утренняя атака на Львов унесла жизни двух человек, есть пострадавшие. Также зафиксировано попадание в железнодорожную станцию Скнилов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Львова Андрея Садового и начальника ОВА Максима Козицкого.

Мэр рассказал, что есть погибшие и травмированы. "Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Садовый.

Также попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. К сообщению мэр добавил фото.

На месте работают спасатели и другие службы.

Козицкий добавил, что люди погибли из-за удара по билетному терминалу станции.

"Два человека погибли во время атаки врага по железнодорожной станции "Скнилов". Еще по меньшей мере четверо пострадали", - говорится в заявлении.

Впоследствии Садовый добавил, что в больницах Львова уже 9 пострадавших в результате удара.

Как сообщало РБК-Украина, во Львове из-за атаки упали обломки шахеда и повредило авто и общежитие.

На улице Пулюя была найдена часть ракеты, а во Львове и области введены графики аварийных отключений света.