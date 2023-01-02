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Во Львове сообщают о заминировании здания Ратуши

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Львов, Понедельник 02 января 2023 13:43
Во Львове сообщают о заминировании здания Ратуши Фото: во Львове сообщают о заминировании здания Ратуши (bezviz.co.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 2 января, поступило сообщение о заминировании здания Львовской Ратуши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"Поступило сообщение о заминировании здания Львовской Ратуши. Сейчас проводим эвакуацию", - написал он.

Никаких подробностей о происшедшем пока нет.

Напомним, 28 ноября житель Киева сообщил о "минировании" здания Офиса президента, он оказался сторонником "русского мира".

Ранее в Ровно сообщали о массовом заминировании торговых центров.

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