Во Львове сообщают о заминировании здания Ратуши
Фото: во Львове сообщают о заминировании здания Ратуши (bezviz.co.ua)
Сегодня, 2 января, поступило сообщение о заминировании здания Львовской Ратуши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
"Поступило сообщение о заминировании здания Львовской Ратуши. Сейчас проводим эвакуацию", - написал он.
Никаких подробностей о происшедшем пока нет.
Напомним, 28 ноября житель Киева сообщил о "минировании" здания Офиса президента, он оказался сторонником "русского мира".
Ранее в Ровно сообщали о массовом заминировании торговых центров.
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