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Киянин "замінував" будівлю ОП. Виявився прихильником "руського миру"

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Київ, Середа 30 листопада 2022 15:22
Киянин "замінував" будівлю ОП. Виявився прихильником "руського миру" Фото: киянин "замінував" будівлю Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканець Києва 28 листопада повідомив про "мінування" будівлі Офісу президента. Як виявилось, "мінер" є прихильником "руського миру", йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури у середу, 30 листопада.

"Увечері 28 листопада невідома особа повідомила на спецлінію Національної поліції "102" про замінування будівлі Офісу Президента України по вул. Банковій у Києві", - йдеться в повідомленні.

Незабаром "мінера" розшукали та затримали. Як розповіли в прокуратурі, причину свого вчинку чоловік пояснив нібито невдоволенням через відключення електроенергії.

Однак за місцем проживання 51-річного підозрюваного, який виявився прихильником "руського миру", вилучено мобільний телефон із сім-картою, за допомогою яких він зробив неправдиве повідомлення про "замінування", а також комуністичну символіку та георгіївські стрічки.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Перевіряється причетність підозрюваного до інших правопорушень. Санкція статті передбачає покарання - від 4 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, раніше у Києві біля Офісу президента виявили підозрілий предмет у п'ятницю, 30 липня.

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Київ Офіс президента
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