У Львові повідомили про масові замінування

"Близько 10:00 надійшло повідомлення про масове замінування. Зараз є серія анонімних замінувань у Львові по державних та торговельних закладах", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, зараз правоохоронці почергово перевіряють інформацію про замінування.

Нагадаємо, нещодавно у Львові повідомляли про нібито "замінування будівлі Ратуші".

Додамо, раніше у Львові шукали вибухівку в низці шкіл.

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