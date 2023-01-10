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Во Львове сообщили о массовых минированиях

Фото: во Львове сообщили о массовых минированиях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львове сегодня, 10 января поступило сообщение о "массовом минировании". Взрывчатку ищут по государственным и торговым заведениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Варта 1".

"Около 10:00 поступило сообщение о массовом минировании. Сейчас есть серия анонимных минирований во Львове по государственным и торговым заведениям", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, сейчас правоохранители поочередно проверяют информацию о минировании.

Напомним, недавно во Львове сообщали о якобы "минировании здания Ратуши".

Добавим, ранее во Львове искали взрывчатку в ряде школ.

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