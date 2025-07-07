У Львові помер примусово мобілізований лучанин Максим Музичка: що відомо

"Його серце зупинилося після довгих днів у реанімації. Макс був моєю опорою, моїм життям, моїм всесвітом... Я знаю, що правда ще має бути почута", - написала вона у Facebook.

Максима затримали 10 червня на вулиці представники ТЦК. Наступного дня його доставили до обласного ТЦК у Луцьку, а вже 12 червня він перестав виходити на зв’язок. Згодом чоловіка знайшли в реанімації львівської лікарні у тяжкому стані.