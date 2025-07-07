RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Во Львове умер принудительно мобилизованный лучанин Максим Музычка: что известно

Фото: Во Львове умер принудительно мобилизованный мужчина (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В воскресенье, 6 июля, во львовской больнице Св. Пантелеймона умер лучанин Максим Музычка, которого после мобилизации в тяжелом состоянии доставили из Яворивского полигона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение его жены Маргарита Музычки.

"Его сердце остановилось после долгих дней в реанимации. Макс был моей опорой, моей жизнью, моей вселенной... Я знаю, что правда еще должна быть услышана", - написала она в Facebook.

Максима задержали 10 июня на улице представители ТЦК. На следующий день его доставили в областной ТЦК в Луцке, а уже 12 июня он перестал выходить на связь. Впоследствии мужчину нашли в реанимации львовской больницы в тяжелом состоянии.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области мобилизованный с Волыни получил тяжелую черепно-мозговую травму, выпрыгнув из кузова грузовика во время перевозки на полигон. Мужчину без сознания доставили в больницу. По факту открыто уголовное производство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине