У Львові помер примусово мобілізований лучанин Максим Музичка: що відомо
У неділю, 6 липня, у львівській лікарні Св. Пантелеймона помер лучанин Максим Музичка, якого після мобілізації у важкому стані доставили з Яворівського полігону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення його дружини Маргарита Музички.
"Його серце зупинилося після довгих днів у реанімації. Макс був моєю опорою, моїм життям, моїм всесвітом... Я знаю, що правда ще має бути почута", - написала вона у Facebook.
Максима затримали 10 червня на вулиці представники ТЦК. Наступного дня його доставили до обласного ТЦК у Луцьку, а вже 12 червня він перестав виходити на зв’язок. Згодом чоловіка знайшли в реанімації львівської лікарні у тяжкому стані.
Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області мобілізований з Волині отримав тяжку черепно-мозкову травму, вистрибнувши з кузова вантажівки під час перевезення на полігон. Чоловіка без свідомості доставили до лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження.
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