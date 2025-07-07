Во Львове умер принудительно мобилизованный лучанин Максим Музычка: что известно
В воскресенье, 6 июля, во львовской больнице Св. Пантелеймона умер лучанин Максим Музычка, которого после мобилизации в тяжелом состоянии доставили из Яворивского полигона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение его жены Маргарита Музычки.
"Его сердце остановилось после долгих дней в реанимации. Макс был моей опорой, моей жизнью, моей вселенной... Я знаю, что правда еще должна быть услышана", - написала она в Facebook.
Максима задержали 10 июня на улице представители ТЦК. На следующий день его доставили в областной ТЦК в Луцке, а уже 12 июня он перестал выходить на связь. Впоследствии мужчину нашли в реанимации львовской больницы в тяжелом состоянии.
Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области мобилизованный с Волыни получил тяжелую черепно-мозговую травму, выпрыгнув из кузова грузовика во время перевозки на полигон. Мужчину без сознания доставили в больницу. По факту открыто уголовное производство.
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