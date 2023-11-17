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У Львові поліцейські збили перехожого: він у лікарні

Фото: у Львові поліцейські збили перехожого 17 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Львові у п'ятницю, 17 листопада, екіпаж патрульної поліції збив перехожого. Він в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

"Сьогодні зранку на вулиці Яворницького  сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили", - йдеться в поідомленні.

За даними відомства, на місці події працюють всі необхідні служби. Наразі розпочато службове розслідування. 

"Патрульні перебувають на місці пригоди, надають необхідні покази. Обставини встановлюються", - додали в поліції.

ДТП в Україні

Останнім часом в Україні сталася низка ДТП в різих регіонах України. Зокрема, у  Львівському районі нетверезий водій влаштував потрійну ДТП. Через аварію постраждали чотири людини, серед яких дві дитини.

Крім того, 10 листопада, в Полтавській області через туман зіткнулися 10 автомобілів, а у Києві на Караваєвих дачах BMW протаранив пʼять машин.

Також ДТП з інкасаторами сталася у Рівненській області, четверо постраждалих, а на Закарпатті дитину на смерть збила вантажівка, бо її не змогла втримати п'яна матір.

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ДТПЛьвів