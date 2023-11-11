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У Києві на Караваєвих дачах BMW протаранив пʼять автомобілів

Київ, Субота 11 листопада 2023 22:59
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У Києві на Караваєвих дачах BMW протаранив пʼять автомобілів Фото: скоїв ДТП із 5 автівками: у столиці поліцейські затримали водія (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 листопада, в Києві на Караваєвих дачах затримали водія, який протаранив пʼять автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції та ГУНП Києва.

Сьогодні, близько 22-ї години, столичні патрульні отримали повідомлення про ДТП на проспекті Відрадному.

Інспектори оперативно прибули на місце події, та побачили сутичку, яка виникла між водієм "БМВ", його друзями та водіями пошкоджених авто. Правоохоронці припинили сутичку та затримали ймовірного винуватця ДТП.

Що відомо про ДТП

За попередніми даними правоохоронців, сьогодні на проспекті Відрадному водій автомобіля "БМВ", ймовірно, напідпитку здійснив зіткнення з 5-ма припаркованими автомобілями. У результаті власники пошкоджених автомобілів почали обурюватись, після чого словесний конфлікт переріс у бійку.

Подію зареєстровано у Солом’янському управлінні поліції. Після завершення перевірки буде надано правову оцінку.

ДТП із міністром оборони Хорватії

Нагадаємо, сьогодні вранці сталась смертельна аварія за участі міністра оборони Хорватії Маріо Банозича. Окружна прокуратура повідомила, що автомобіль Банозича обігнав вантажівку в тумані, після чого міністр зіткнувся з фургоном, який їхав з іншого напрямку. Водій другого транспортного засобу загинув унаслідок аварії.

Банозич, якого госпіталізували після аварії, перебуває в реанімації. У нього травма головного мозку, грудей і кінцівок. За словами лікарів, він не пам'ятає аварії.

Вже через кілька годин після аварії прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович відправив главу Міноборони у відставку.

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