У Львові поліцейські збили перехожого: він у лікарні
У Львові у п'ятницю, 17 листопада, екіпаж патрульної поліції збив перехожого. Він в лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.
"Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили", - йдеться в поідомленні.
За даними відомства, на місці події працюють всі необхідні служби. Наразі розпочато службове розслідування.
"Патрульні перебувають на місці пригоди, надають необхідні покази. Обставини встановлюються", - додали в поліції.
ДТП в Україні
Останнім часом в Україні сталася низка ДТП в різих регіонах України. Зокрема, у Львівському районі нетверезий водій влаштував потрійну ДТП. Через аварію постраждали чотири людини, серед яких дві дитини.
Крім того, 10 листопада, в Полтавській області через туман зіткнулися 10 автомобілів, а у Києві на Караваєвих дачах BMW протаранив пʼять машин.
Також ДТП з інкасаторами сталася у Рівненській області, четверо постраждалих, а на Закарпатті дитину на смерть збила вантажівка, бо її не змогла втримати п'яна матір.
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