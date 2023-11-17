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Во Львове полицейские сбили прохожего: он в больнице

Львов, Пятница 17 ноября 2023 08:07
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Во Львове полицейские сбили прохожего: он в больнице Фото: во Львове полицейские сбили прохожего 17 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львове в пятницу, 17 ноября, экипаж патрульной полиции сбил прохожего. Он в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

"Сегодня утром на улице Яворницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля и пешехода. Пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте происшествия работают все необходимые службы. В настоящее время начато служебное расследование.

"Патрульные находятся на месте происшествия, предоставляют необходимые показания. Обстоятельства устанавливаются", - добавили в полиции.

ДТП в Украине

В последнее время в Украине произошел ряд ДТП в разных регионах Украины. В частности, во Львовском районе нетрезвый водитель устроил тройное ДТП. Из-за аварии пострадали четыре человека, среди которых два ребенка.

Кроме того, 10 ноября, в Полтавской области из-за тумана столкнулись 10 автомобилей, а в Киеве на Караваевых дачах BMW протаранил пять машин.

Также ДТП с инкассаторами произошло в Ровенской области, четверо пострадавших, а на Закарпатье ребенка насмерть сбил грузовик, потому что его не смогла удержать пьяная мать.

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