У Львові планують відкрити почесне консульство Туреччини: подробиці

Туреччина готова відкрити Почесне консульство у Львові. Його роботу планують запустити вже цього року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.
Плани щодо відкриття почесного консульства обговорювались під час зустрічі Козицького з послом Туреччини в Україні Ягмуром Гюльдером.
"Він наголосив, що Львівська область є однією з областей нашої держави, де найактивніше відбувається міжнародна співпраця. Відкриття почесного консульства сприятиме реалізації спільних проєктів і посиленню міжнародних контактів та зв'язків. Роботу консульської установи планують запустити цього року", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львівській області створили сучасний притулок для переселенців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.