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У Львові планують відкрити почесне консульство Туреччини: подробиці

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Понеділок 09 січня 2023 17:44
У Львові планують відкрити почесне консульство Туреччини: подробиці Фото: Максим Козицький, голова Львівської ОВА та Ягмур Гюльдере, посол Туреччини в Україні (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Сергій Пишкін

Туреччина готова відкрити Почесне консульство у Львові. Його роботу планують запустити вже цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Плани щодо відкриття почесного консульства обговорювались під час зустрічі Козицького з послом Туреччини в Україні Ягмуром Гюльдером.

"Він наголосив, що Львівська область є однією з областей нашої держави, де найактивніше відбувається міжнародна співпраця. Відкриття почесного консульства сприятиме реалізації спільних проєктів і посиленню міжнародних контактів та зв'язків. Роботу консульської установи планують запустити цього року", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львівській області створили сучасний притулок для переселенців.

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