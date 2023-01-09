У Львові планують відкрити почесне консульство Туреччини: подробиці

Фото: Максим Козицький, голова Львівської ОВА та Ягмур Гюльдере, посол Туреччини в Україні (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Туреччина готова відкрити Почесне консульство у Львові. Його роботу планують запустити вже цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Плани щодо відкриття почесного консульства обговорювались під час зустрічі Козицького з послом Туреччини в Україні Ягмуром Гюльдером. "Він наголосив, що Львівська область є однією з областей нашої держави, де найактивніше відбувається міжнародна співпраця. Відкриття почесного консульства сприятиме реалізації спільних проєктів і посиленню міжнародних контактів та зв'язків. Роботу консульської установи планують запустити цього року", - пише пресслужба.