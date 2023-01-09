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Во Львове планируют открыть почетное консульство Турции: подробности

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Понедельник 09 января 2023 17:44
Во Львове планируют открыть почетное консульство Турции: подробности Фото: Максим Козицкий, глава Львовской ОВА и Ягмур Гюльдере, посол Турции в Украине (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Сергей Пышкин

Турция готова открыть почетное консульство во Львове. Его работу планируется запустить уже в этом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Планы по открытию почетного консульства обсуждались во время встречи Козицкого с послом Турции в Украине Ягмуром Гюльдером.

"Он подчеркнул, что Львовская область является одной из областей нашего государства, где наиболее активно проходит международное сотрудничество. Открытие почетного консульства будет способствовать реализации совместных проектов и усилению международных контактов и связей. Работу консульского учреждения планируют запустить в этом году", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львовской области был создан современный приют для переселенцев.

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