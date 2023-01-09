Во Львове планируют открыть почетное консульство Турции: подробности

Турция готова открыть почетное консульство во Львове. Его работу планируется запустить уже в этом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Он подчеркнул, что Львовская область является одной из областей нашего государства, где наиболее активно проходит международное сотрудничество. Открытие почетного консульства будет способствовать реализации совместных проектов и усилению международных контактов и связей. Работу консульского учреждения планируют запустить в этом году", - пишет пресс-служба.

Планы по открытию почетного консульства обсуждались во время встречи Козицкого с послом Турции в Украине Ягмуром Гюльдером.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львовской области был создан современный приют для переселенцев.

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