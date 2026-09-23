У Львові перевізники допустили підвищення тарифу до 35 грн, у мерії - не згодні

За словами посадовця, до міської ради не надходило жодних офіційних звернень від перевізників щодо зміни вартості проїзду, а також відсутні відповідні розрахунки.

"Вартість пального справді зросла і зараз становить близько 100 гривень за літр. Водночас тариф на проїзд переглядали відносно недавно. Тому наразі підстав для його чергового підвищення немає", - наголосив Олег Забарило.

Заяви про перегляд цін пролунали напередодні в етері "Львівської мануфактури новин" від директора концерну "Екопастранс" Ігоря Самардака.

Він стверджував, що коригування тарифу є неминучим через заборгованість міськради перед автотранспортними підприємствами.

За даними перевізників борг міськради за пільгові перевезення за перше півріччя сягнув близько 50 мільйонів гривень, а пільгові категорії пасажирів складають половину всього пасажиропотоку.

Також вони заявивли, що у разі подальшого зростання витрат економічно обґрунтований тариф може зрости до 35 гривень.

Останнє переглядання вартості проїзду у громадському транспорті Львова відбулося у травні.

Наразі діють такі тарифні ставки - 26 гривень за умови безготівкової оплати та 30 гривень у разі оплати готівкою.