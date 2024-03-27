У Львові назвали дату завершення опалювального сезону
Опалювальний сезон у Львові завершиться завтра, 28 березня. Але школи, садочки та лікарні зможуть продовжити отримувати тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
У зв'язку з підвищенням температури повітря з 28 березня у Львові планують призупинити опалювальний сезон. Але у разі похолодання опалення відновлять.
При цьому бюджетні установи можуть отримувати опалення на основі листів-звернень. Йдеться про школи, дитячі садочки та лікарні.
У міській раді Львова нагадали, що завершення опалювального сезону відбувається, якщо впродовж трьох діб середньодобова температура є понад +8 градусів.
Опалювальний сезон
Варто зазначити, що Україна пройшла опалювальний сезон майже без ускладнень. Перебої у постачання тепла були лише у прифронтових регіонах, де тривають бойові дії.
Наразі низка областей вже заявили про плани завершити опалювальний сезон. Так, до прикладу, у Тернополі опалювальний сезон завершить 29 березня.
У Києву опалюваний сезон також завершиться завтра. А у Харкові вирішили достроково завершать на тлі масованих атак Росії.
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