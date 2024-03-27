ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львові назвали дату завершення опалювального сезону

Львів, Середа 27 березня 2024 11:06
UA EN RU
У Львові назвали дату завершення опалювального сезону Фото: у Львові вимкнуть тепло 28 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Опалювальний сезон у Львові завершиться завтра, 28 березня. Але школи, садочки та лікарні зможуть продовжити отримувати тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

У зв'язку з підвищенням температури повітря з 28 березня у Львові планують призупинити опалювальний сезон. Але у разі похолодання опалення відновлять.

При цьому бюджетні установи можуть отримувати опалення на основі листів-звернень. Йдеться про школи, дитячі садочки та лікарні.

У міській раді Львова нагадали, що завершення опалювального сезону відбувається, якщо впродовж трьох діб середньодобова температура є понад +8 градусів.

Опалювальний сезон

Варто зазначити, що Україна пройшла опалювальний сезон майже без ускладнень. Перебої у постачання тепла були лише у прифронтових регіонах, де тривають бойові дії.

Наразі низка областей вже заявили про плани завершити опалювальний сезон. Так, до прикладу, у Тернополі опалювальний сезон завершить 29 березня.

У Києву опалюваний сезон також завершиться завтра. А у Харкові вирішили достроково завершать на тлі масованих атак Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Опалювальный сезон
NEWS
Гуменюк пояснила свою заяву про точковий терор РФ на Київ
Гуменюк пояснила свою заяву про точковий терор РФ на Київ
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи