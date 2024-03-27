ua en ru
Ср, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове и Николаеве назвали дату завершения отопительного сезона

Львов, Среда 27 марта 2024 11:06
UA EN RU
Во Львове и Николаеве назвали дату завершения отопительного сезона Фото: во Львове и Николаеве выключат тепло 28 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Отопительный сезон во Львове и Николаеве завершится завтра, 28 марта. Но школы, детсады и больницы могут продолжить получать тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета и заседание исполкома городского совета Николаева.

В связи с повышением температуры воздуха с 28 марта во Львове и Николаеве планируется приостановить отопительный сезон. Но в случае похолодания отопление будет восстановлено.

При этом во Львове бюджетные учреждения могут получать отопление на основе писем-обращений. Речь идет о школах, детских садах и больницах.

В Николаеве в свою очередь решили не выключать тепло для детсадов, больниц, роддомов и амбулаторий.

В городском совете Львова напомнили, что завершение отопительного сезона происходит, если в течение трех суток среднесуточная температура более +8 градусов.

Отопительный сезон

Следует отметить, что Украина прошла отопительный сезон почти без осложнений. Перебои в поставках тепла были только в прифронтовых регионах, где продолжаются боевые действия.

В настоящее время ряд областей уже заявил о планах завершить отопительный сезон. Так, например, в Тернополе отопительный сезон завершит 29 марта.

В Киеве отопительный сезон также завершится завтра. А в Харькове решили досрочно завершить на фоне массированных атак России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Николаев Отопительный сезон
NEWS
Гуменюк объяснила свое заявление о точечном терроре РФ на Киев
Гуменюк объяснила свое заявление о точечном терроре РФ на Киев
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы