У Львові науковці навчилися виготовляти вітамін B2 за допомогою дріжджів

Для чого використовують вітамін B2

Рибофлавін виробляють у значних обсягах. Його широко використовують як кормову добавку у тваринництві, натуральний барвник у харчовій промисловості, а також у складі полівітамінних комплексів і дієтичних добавок.

З початку 2000-х років хімічний синтез вітаміну B2 почали поступово замінювати мікробною ферментацією, за якої вітамін продукують мікроорганізми. Науковець зазначає, що цей метод дешевший, екологічніший та енергоефективніший.

Сьогодні основними промисловими продуцентами вітаміну B2 є бактерії та нитчасті гриби. Однак раніше для його промислового виробництва використовували дріжджі Candida famata. Проте від технології відмовилися через нестабільність штамів-продуцентів, оскільки з часом вони втрачали здатність до високої продукції вітаміну.

Як науковці вдосконалили дріжджі

За словами Дмитрука, із застосуванням методів генетичної та метаболічної інженерії дослідникам вдалося підвищити продукцію рибофлавіну цими дріжджами та стабільність отриманих штамів.

Для цього науковці ввели додаткові копії генів біосинтезу рибофлавіну та змінили регуляцію процесу. Крім того, вони посилили синтез попередників рибофлавіну та його секрецію з клітини.

Водночас за продуктивністю ці дріжджові штами поки що поступаються бактеріальним продуцентам. Проте, як пояснив директор інституту, важливою перевагою такого підходу є можливість використовувати ширше коло субстратів, серед яких дешева нехарчова сировина та побічні продукти інших виробництв.

Яку сировину можна використовувати

Для виробництва рибофлавіну можна використовувати гідролізати багаси (рослинної маси, що залишається після вилучення соку із цукрової тростини), а також молочну сироватку, яка залишається після виробництва сиру.

Сироватка містить лактозу, азотисті сполуки та мікроелементи, які можуть бути субстратами для росту дріжджів і синтезу рибофлавіну. За словами Дмитрука, розроблені в інституті дріжджі здатні використовувати таку сироватку для виробництва вітаміну B2.