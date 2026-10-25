Во Львове ученые научились производить витамин B2 с помощью дрожжей

Для чего используют витамин B2

Рибофлавин производят в больших объемах. Его широко используют в качестве кормовой добавки в животноводстве, натурального красителя в пищевой промышленности, а также в составе поливитаминных комплексов и диетических добавок.

С начала 2000-х годов химический синтез витамина B2 начали постепенно заменять микробной ферментацией, при которой витамин продуцируют микроорганизмы. Ученый отмечает, что этот метод более дешевый, экологичный и энергоэффективный.

Сегодня основными промышленными продуцентами витамина B2 являются бактерии и грибы. Однако раньше для его промышленного производства использовали дрожжи Candida famata. Однако от технологии отказались из-за нестабильности штаммов-продуцентов, поскольку со временем они теряли способность к высокой продукции витамина.

Как ученые усовершенствовали дрожжи

По словам Дмитрука, с применением методов генетической и метаболической инженерии исследователям удалось повысить продукцию рибофлавина по этим дрожжам и стабильность полученных штаммов.

Для этого учёные ввели дополнительные копии генов биосинтеза рибофлавина и изменили регуляцию процесса. Кроме того, они усилили синтез предшественников рибофлавина и его секрецию из клетки.

В то же время по производительности эти дрожжевые штаммы пока уступают бактериальным продуцентам. Однако, как пояснил директор института, важным преимуществом такого подхода является возможность использовать более широкий круг субстратов, среди которых дешевое непищевое сырье и побочные продукты других производств.

Какое сырье можно использовать

Для производства рибофлавина можно использовать гидролизаты багасы (растительной массы, остающейся после извлечения сока из сахарного тростника), а также молочную сыворотку, остающуюся после производства сыра.

Сыворотка содержит лактозу, азотистые соединения и микроэлементы, которые могут являться субстратами для роста дрожжей и синтеза рибофлавина. По словам Дмитрука, разработанные в институте дрожжи способны использовать такую сыворотку для производства витамина B2.