У Львові, як у Києві. Де в Україні найдорожче орендувати квартиру (фото)

Ціна оренди 1-кімнатної квартири за регіонами

Частина безпечних західних і центральних областей (Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Київ, Вінниця) продовжують позитивну динаміку у збільшенні вартості оренди квартир.

Львів - 17 000 гривень

Івано-Франківськ - 13 700 гривень

Хмельницький - 10 000 гривень

Київ - 16 000 гривень

Вінниця - 12 000 гривень

Східні області (Харків, Дніпро, Запоріжжя), наближені до лінії бойового зіткнення, демонструють негативні тенденції потреби житла та зниження вартості оренди.

Харків - 4 000 гривень

Дніпро - 10 000 гривень

Запоріжжя - 5 000 гривень

Більшість інших регіонів країни стабілізували попит та пропозицію, а ціни на оренду в них за останній рік суттєво не змінилися.

Ціни на оренду квартир за регіонами (інфографіка: Ribas Hotels Group)

Ціна оренди квартири в Києві

Попит на оренду житла в столиці залишається на високому рівні через відносну безпеку, яка приваблює українців з більш неспокійних областей.

Ціна орендованого житла в столиці за 2024 рік зросла в середньому на 25-35%. Попит продовжує зростати, провокуючи збільшення вартості оренди.

Найбільшу популярність мають квартири, розташовані поруч зі станціями метрополітену. Так, наприклад, увага орендарів зосереджена на станціях метро "Лісова", "Дарниця", "Червоний хутір", "Бориспільська", "Осокорки", "Іподром", "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки".

Попит на оренду квартир біля станцій метро в Києві (інфографіка: Ribas Hotels Group)

За квартири в новобудовах орендарі готові платити на 80-100% більше. Зацікавленість на оренду квартир в Києві також продовжує зростати: період експозиції на ринку скоротився з 10 днів на початку 2023 року до 6 днів в першому кварталі 2025.

Скорочення періоду експозиції ілюструє зростання попиту на оренду, а це своєю чергою провокує поступове збільшення орендних ставок на всі типи квартир. За 2023-2025 роки вартість оренди зросла майже у два рази.