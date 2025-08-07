У Львові, як у Києві. Де в Україні найдорожче орендувати квартиру (фото)

Попри повномасштабну війну ринок оренди нерухомості розвивається та навіть зростає. Цікавим явищем є те, що оренда однокімнатної квартири у Львові та Києві коштують приблизно однаково.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження ринку нерухомості від Ribas Invest та Ribas Hotels Group.
Частина безпечних західних і центральних областей (Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Київ, Вінниця) продовжують позитивну динаміку у збільшенні вартості оренди квартир.
Східні області (Харків, Дніпро, Запоріжжя), наближені до лінії бойового зіткнення, демонструють негативні тенденції потреби житла та зниження вартості оренди.
Більшість інших регіонів країни стабілізували попит та пропозицію, а ціни на оренду в них за останній рік суттєво не змінилися.
Ціни на оренду квартир за регіонами (інфографіка: Ribas Hotels Group)
Попит на оренду житла в столиці залишається на високому рівні через відносну безпеку, яка приваблює українців з більш неспокійних областей.
Ціна орендованого житла в столиці за 2024 рік зросла в середньому на 25-35%. Попит продовжує зростати, провокуючи збільшення вартості оренди.
Найбільшу популярність мають квартири, розташовані поруч зі станціями метрополітену. Так, наприклад, увага орендарів зосереджена на станціях метро "Лісова", "Дарниця", "Червоний хутір", "Бориспільська", "Осокорки", "Іподром", "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки".
Попит на оренду квартир біля станцій метро в Києві (інфографіка: Ribas Hotels Group)
За квартири в новобудовах орендарі готові платити на 80-100% більше. Зацікавленість на оренду квартир в Києві також продовжує зростати: період експозиції на ринку скоротився з 10 днів на початку 2023 року до 6 днів в першому кварталі 2025.
Скорочення періоду експозиції ілюструє зростання попиту на оренду, а це своєю чергою провокує поступове збільшення орендних ставок на всі типи квартир. За 2023-2025 роки вартість оренди зросла майже у два рази.
