У Львові гучно відразу у кількох районах, на місто заходять ударні дрони

В ніч на 12 липня Львівщина переживає масовану атаку безпілотниками.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалася о 02:35.

А вже станом на 03:25 начальник Львівської ОВА Максим Козицький заявляв, що близько десяти ворожих безпілотників типу "Шахед" знаходиться в регіоні.

"У повітряному просторі Львівської області є декілька "Шахедів". Ними вже займається ППО", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за інформацією ОВА, на межі Львівщини та Тернопільщини було зафіксовано значне скупчення ворожих безпілотників, що свідчило про можливе посилення атак найближчим часом.

Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях та уважно стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації в області.

"У Львові у різних районах чутно вибухи. Для міста продовжується загроза шахедів. Перебувайте в укрттях", - написав у Telegram мер міста Андрій Садовий.

Наразі повітряна тривога охопила майже всю територію країни, за винятком Закарпаття.