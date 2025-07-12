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Во Львове громко сразу в нескольких районах, на город заходят ударные дроны

Иллюстративное фото: ликвидация последствий взрывов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Взрывы во Львове раздаются прямо сейчас, в ночь на 12 июля. Враг атакует город дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Львовской ОГА Максима Козицкого в Telegram-канале.

В ночь на 12 июля Львовщина переживает массированную атаку беспилотниками.

Воздушная тревога на Львовщине началась в 02:35.

А уже по состоянию на 03:25 начальник Львовской ОВА Максим Козицкий заявлял, что около десяти вражеских беспилотников типа "Шахед" находится в регионе.

"В воздушном пространстве Львовской области есть несколько "Шахедов". Ими уже занимается ПВО", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ОВА, на границе Львовщины и Тернопольщины было зафиксировано значительное скопление вражеских беспилотников, что свидетельствовало о возможном усилении атак в ближайшее время.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и внимательно следить за официальными сообщениями о ситуации в области.

"Во Львове в разных районах слышны взрывы. Для города продолжается угроза шахедов. Находитесь в укрытиях", - написал в Telegram мэр города Андрей Садовый.

Сейчас воздушная тревога охватила почти всю территорию страны, за исключением Закарпатья.

 

Напомним, в Луцке прогремели мощные взрывы на фоне атаки шахедов.

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Андрей СадовыйЛьвовВзрывВойна в УкраинеАтака дронов